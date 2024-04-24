Уровень воды в реке Ишим в районе Абатского превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области превысил критическую отметку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«В селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 сантиметров», — сообщил он.

23 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся до 770 см.

С начала весеннего половодья в России были эвакуированы больше 38 тысяч человек.

Глава Абатского района Игорь Васильев заявлял, что большая вода размыла дороги и отрезала от цивилизации четыре населенных пункта в районе.

19 апреля губернатор Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти. По его словам, специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги и мониторят состояние гидротехнических сооружений.

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