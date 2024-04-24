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В Челябинске женщина наехала на электросамокатчиков и была осуждена

В Челябинске женщину осудили за наезд на подростка-электросамокатчика

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pexels.com

В Челябинске суд вынес приговор женщине, которая сбила подростка на электросамокате. Об этом сообщает Ura.ru.

По версии правоохранителей, во время езды по улице Кулибина водительница не смогла справиться с управлением и выехала за пределы проезжей части. В результате она столкнулась с электросамокатом, которым управлял 14-летний подросток. В результате пострадали два школьника. О деталях инцидента не сообщается.

Суд признал россиянку виновной в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года», – сообщается в публикации.

Помимо этого, суд обязал женщину компенсировать по 500 тысяч рублей каждому из подростков, родителям осужденная выплатит по 25 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге школьник попал в больницу с разрывом селезенки после столкновения с самокатчиком.

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