Мошенники в преддверии 9 Мая запустили новую схему обмана

В России в преддверии Дня Победы мошенники запустили новую схему по выманиванию денег у пожилых людей. Она основана на обещании денежных выплат, приуроченных к празднику, рассказал kp.ru ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают оформить выплаты якобы от государства, выделенные для ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Чаще всего эти сайты маскируются под портал Роскачества, отметил Егоров.

«Преступники обещают жертве единовременные выплаты от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Но чтобы их получить, нужно уплатить «комиссию», «конвертацию» или различные «юридические услуги»», — объяснил он.

На такие сайты ведут ссылки, которые часто размещаются на популярных ресурсах в виде баннеров, добавил эксперт. Причем часто мошенники просят перевести за услуги незначительные суммы, однако сразу после ввода данных карты они вычищают счета полностью. По словам Егорова, только за последнюю неделю на подобные сайты заходили порядка 1,5 тыс. человек.

«В среднем один такой сайт приносит мошенникам 4,3 млн рублей прибыли, пока его не заблокируют», — заключил эксперт, призвав россиян быть бдительными.

Напомним, также недавно появилась мошенническая схема, при которой злоумышленники убеждают установить «приложение Минздрава», которое является вредоносной программой для похищения средств. При любых сомнениях об источнике информации специалисты рекомендуют позвонить на горячую линию страховой и узнать подробности.

Центробанк ранее потребовал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством.