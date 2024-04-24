Появились подробности о деятельности арестованного друга замминистра обороны Иванова

Друг заместителя министра обороны Тимура Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, которого вместе с замминистра арестовали по делу о получении крупной взятки, был владельцем 18 компаний. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, сейчас Бородин владеет шестью компаниями, три из которых принадлежат ему полностью.

Бородин, как и супруга Иванова Светлана, был в числе учредителей финансовой компании, занимающейся выдачей потребительских кредитов. В настоящее время фирма продолжает работать, но Бородин и Иванова больше не являются ее учредителями, утверждает Shot.

Сын Бородина рассказал каналу, что общался с отцом накануне, а в выходные они вместе ходили в ресторан. При этом Иванова он не видел на каких-либо семейных мероприятиях.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.