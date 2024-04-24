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Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу документов мигрантам

Краснов: нужны жесткие меры за незаконную выдачу мигрантам видов на жительство

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Необходимы более жесткие меры к чиновникам, которые незаконно выдают мигрантам патенты и другие документы. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка», — сказал Краснов.

Он отметил, что уже дал необходимые поручения прокурорам на коллегии.

Накануне в Госдуме выступили за ужесточение миграционной политики. Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил о необходимости сделать так, чтобы русский язык сдавали не за деньги, чтобы «проводились проверки». При этом он констатировал, что России без мигрантов не обойтись. По словам депутата, миграционные потоки идут во всем мире.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион предложит ужесточить федеральное законодательство в отношении мигрантов.

Ранее трех нелегалов выдворили из страны по итогам отработки сообщений из чат-бота в Telegram.

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