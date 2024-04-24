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Медведь напал на пенсионерку, которая пыталась его сфотографировать

The Sun: в Румынии медведь напал на туристку, которая хотела его сфотографировать

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Depositphotos

На юге Румынии туристка из Шотландии подверглась нападению медведя на дороге и попала в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Семейная пара из Шотландии путешествовала по Румынии. Супруги ехали на своей машине и заметили на обочине дороги несколько медведей. Пенсионеры остановились, женщина решила сделать несколько снимков.

Один из хищников подошел к авто, встал передними лапами на дверь и вцепился женщине в руку. Туристку спасла мгновенная реакция мужа, мужчина нажал на педаль газа, хищник отпустил руку женщины. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, ей оказывается необходимая помощь.

До этого сообщалось, что на горнолыжном курорте Бивер-Маунтин в штате Юта, молодой мужчина катался с заснеженных склонов и подвергся нападению пумы. Дикая кошка набросилась на американца и разодрала ему куртку, мужчина сумел отбиться от хищника, несколько раз ударив его сноубордом. Когда зверь отступил, сноубордист сумел спуститься со склона.

Ранее детская песенка спасла охотника после нападения гризли.

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