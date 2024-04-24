Священника, который провел панихиду по Навальному, запретили в служении

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении на три года иерея (священника) Дмитрия Сафронова из храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе. Текст соответствующего указа появился на сайте Московской епархии.

Отмечается, что у Сафронова забрали право преподания благословения, ношения рясы и креста священника. Ближайшие три года он проведет в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в качестве псаломника, где будет выполнять поручения настоятеля.

При этом, когда срок несения епитимьи закончится, РПЦ примет решение по поводу дальнейшего служения Сафронова.

Сафронов — выпускник Московской духовной семинарии. В 2006 году он получил сан диакона, после чего начал служить в храме Покрова на Лыщиковой горе. 26 марта 2024-го он провел панихиду по Алексею Навальному на Борисовском кладбище.

Ранее патриарх Кирилл назвал преподобного Пимена Угрешского небесным покровителем ФСИН.