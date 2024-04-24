Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заместитель Шойгу находился в суде в той же форме, что и на коллегии Минобороны

Замглавы МО Иванов был на суде в той же форме, что и на коллегии Минобороны

close
100%
Минобороны РФ/Суды общей юрисдикции города Москвы

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании суда по делу о получении взятки в той же форме, в которой присутствовал на коллегии Минобороны РФ 23 апреля. На это обратила внимание «Газета.Ru», которая сопоставила кадры из зала суда и те, что были сделаны во время коллегии.

Коллегия Минобороны РФ состоялась в середине вчерашнего дня и была посвящена текущему состоянию, развитию и достижению Вооруженных сил России. Иванова можно заметить на заседании — он сидел рядом с другим заместителем Шойгу, Николаем Панковым.

Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек.

Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня.

Ранее стало известно, что Иванов не признал вину в получении взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами