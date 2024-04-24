Заместитель Шойгу находился в суде в той же форме, что и на коллегии Минобороны

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании суда по делу о получении взятки в той же форме, в которой присутствовал на коллегии Минобороны РФ 23 апреля. На это обратила внимание «Газета.Ru», которая сопоставила кадры из зала суда и те, что были сделаны во время коллегии.

Коллегия Минобороны РФ состоялась в середине вчерашнего дня и была посвящена текущему состоянию, развитию и достижению Вооруженных сил России. Иванова можно заметить на заседании — он сидел рядом с другим заместителем Шойгу, Николаем Панковым.

Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек.

Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня.

Ранее стало известно, что Иванов не признал вину в получении взятки.