Врачи назвали опасные заболевания, которые начинают проявляться в 30 лет

Многие опасные для человека заболевания начинаются развиваться примерно в 30 лет, а к 50 годам доходят до серьезной, иногда неизлечимой стадии, предупредил врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов. На первом месте среди таких болезней, которые лучше выявить как можно раньше, чтобы начать принимать меры, он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал сердечно-сосудистые заболевания.

Сегодня наблюдается «омоложение» проблем с сердцем, что стало последствием образа жизни, отметил врач. Частые стрессы, спешки и прочие «бьют» по сердцу и сосудам и приводят к стойкой гипертонии, рассказал он.

«Кому необходимо обследоваться? Людям, у которых наблюдаются частые головные боли, одышка, боли в нижней челюсти, расстройство желудка и боли в груди после излишне обильной еды», — пояснил Асанов.

К ранним заболеваниям, которые становятся смертельно опасными в более позднем возрасте, он также отнес проблемы с щитовидной железой. Причем в 8 случаях из 10 от них страдают женщины, подчеркнул врач. Женщинам, имеющим наследственную предрасположенность, а также тем, кто сталкивается с упадком сил, утомлением, скачком веса и депрессией Асанов посоветовал проверить щитовидку.

Из-за стрессов, недостаточной физической активности и плохого питания, а также в результате наследственности может развиться сахарный диабет. При резких приступах голода, сильной жажде, повышенном холестерине и скачках веса нужно проверить сахар в крови, подчеркнул терапевт.

Также Асанов посоветовал женщинам регулярно проходить обследование на рак груди, и напомнил, что в 30 лет себя чаще всего начинают проявлять различные заболевания глаз.

Напомним, врачи также подчеркивают, что с 30 важно регулярно проходить чек-ап. В том числе мужчинам ажно обследоваться у уролога, а женщинам проводить регулярный ультразвук молочных желез.

Врачи ранее предупредили о риске заболеть раком от закруток с овощами.