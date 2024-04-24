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Мэр Москвы объявил о старте сезона летней навигации по Москве-реке

Сергей Собянин: круизные теплоходы пойдут по новым маршрутам в этом сезоне

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mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон летней навигации по Москве-реке, сообщается на сайте mos.ru.

«Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остается одним из самых любимых развлечений москвичей», — написал мэр.

Собянин отметил, что коммунальные службы ежегодно тщательно готовят причалы и набережные к открытию сезона навигации.

По словам мэра, многие причалы оборудовали шатрами, лавочками, урнами и ограждениями.

Также на причалах появились информационные стелы с картами маршрутов и зонами ожиданиями.

Собянин отметил, что маршрутам присвоили номера, цвета и название.

«Помимо прогулочных судов, в летний период от Северного и Южного речных вокзалов отчаливают круизные теплоходы. Реставрация вернула вокзалам былое великолепие», — отметил мэр.

Также теплоходы в новом сезоне отправятся в 50 крупных городов и населенных пунктов России.

По словам мэра, по Москве-реке продолжат плавать рейсовые электросуда по маршрутам «Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники».

Мэр подчеркнул, что Москве продолжает развиваться как город-курорт.

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