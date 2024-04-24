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В Иркутске восьмилетний мальчик проглотил строительный крючок

В Иркутске спасли восьмилетнего ребенка со строительным крючком в пищеводе

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Ивано-Матренинская детская клиническая больница

В иркутской Ивано-Матренинской больнице хирурги извлекли металлический крючок из пищевода школьника. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В приемный покой больницы был доставлен восьмилетний иркутянин, родители школьника сообщили, что он мог проглотить металлический строительный крючок. Опасения семьи подтвердили медики, в ходе обследования инородное тело было обнаружено в пищеводе.

Ребенка экстренно госпитализировали в эндоскопическое отделение, крючок пришлось удалять под общим наркозом. Врачам удалось зацепить предмет специальным инструментом и аккуратно достать его, не повредив стенки пищевода. Мальчик находится под наблюдением медиков в хирургическом отделении.

До этого сообщалось, что в Саратовской области медики Балаковской городской больницы спасли маленького пациента, который наелся семечек и едва не задохнулся. Шелуха попала в бронхи ребенка, врачам-эндоскопистам удалось извлечь мелкие инородные тела, жизнь и здоровье ребенка вне опасности.

Ранее врачам пришлось вскрывать гортань ребенку, чтобы извлечь деталь от игрушки.

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