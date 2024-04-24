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Школьник попал в больницу с разрывом селезенки после столкновения с самокатчиком

«78.ru»: в Петербурге ребенок, сбитый самокатчиком, попал в больницу

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Shutterstock

В Выборгском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства травмирования школьника, мальчика сбил неизвестный на самокате. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на проспекте Энгельса, 11-летний школьник попал в больницу с внутренним кровотечением после того, как в него въехал неизвестный на электросамокате.

Скорую помощь пострадавшему вызвали прохожие, медики диагностировали у мальчика разрыв селезенки. Лихача на самокате разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге женщина на электросамокате сбила ребенка и скрылась, пятилетний мальчик получил травмы головы и был госпитализирован. Правоохранители установили личность подозреваемой, 52-летняя нигде не работающая женщина доставлена в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Ранее в Кирове самокатчик чуть не придушил собаку, наехав на поводок.

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