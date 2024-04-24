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В Южно-Сахалинске стая бродячих собак напала на ребенка

На Сахалине школьник пострадал от нападения стаи бродячих собак

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Depositphotos

В Южно-Сахалинске 12-летний мальчик подвергся нападению бродячих собак, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать пострадавшего школьника. По словам женщины, сын вышел из спортивной школы после тренировки. Когда мать подъехала к воротам здания, она увидела, как на ребенка напала стая собак, один из псов успел вцепиться мальчику в ногу.

На месте укуса остался синяк и ссадина, подростку предстоит пройти курс вакцинации, сахалинка уверена, что агрессивных псов подкармливают местные жители. В администрации Южно-Сахалинска пообещали отправить бригаду отловщиков к зданию школы.

До этого сообщалось, что в Тюмени ребенок попал под машину, когда убегал от гнавшихся за ним бродячих собак. Водитель автомобиля, под колеса которого выскочил мальчик, остановился, вышел из машины и поспешил на помощь пострадавшему. Информация о состоянии ребенка неизвестна.

Ранее двое школьников пострадали от нападений собак в Петербурге.

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