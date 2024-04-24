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Бегун продегустировал 25 сортов вина во время Лондонского марафона

Бегун пил вино во время Лондонского марафона, собирая пожертвования для хосписа

Виноторговец собрал более £13 тыс. для благотворительной организации, вслепую пробуя вина во время Лондонского марафона, передает Guardian.

Том Гилби решил пробежать знаменитый марафон, чтобы собрать £2 тыс. для хосписа Sobell House в Оксфорде, который заботился о его маме в последние дни ее жизни. Он рассказал об этом на своей странице на платформе для сбора пожертвований JustGiving, а 21 апреля вышел на дистанцию и стал останавливаться через каждую милю, чтобы продегустировать разные вина и угадать сорт винограда, страну происхождения и винтаж напитка.

Первый глоток мужчина сделал около 9:30, вскоре после начала забега, и преодолел всю дистанцию за 4 часа 41 минуту, всего попробовав 25 бокалов.

«Это просто невероятно, и это здорово, потому что в этом и есть смысл. <...> Это мой первый опыт такого безумного забега, и я чувствую себя очень польщенным», — сказал он, узнав, что его видео набрало в TikTok более 3,2 млн просмотров и цель по сбору средств преодолена.

Гилби отметил, что ему удалось избежать опьянения, выпивая вино маленькими глотками или выплевывая его после дегустации. Известно, что после завершения забега он также выпил бокал шампанского и заявил, что не решится повторить свой успех.

«На 100% нет, но если бы вы спросили меня, посоветовал ли бы я кому-нибудь еще сделать что-то подобное, я бы ответил: «На 100 % да», — подытожил мужчина.

Ранее британец пробежал 2100 км, чтобы собрать деньги для тайских сирот и детских домов.

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