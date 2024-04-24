Туристка упала в кратер вулкана из-за длинной юбки

Путешественница из Китая упала в кратер вулкана во время фотосессии, женщина зацепилась длинной юбкой за камни. Об этом сообщает Metro.

В восточной провинции острова Ява, путешественница из Китая сорвалась в кратер вулкана. Девушка вместе с группой туристов и супругом поднялась к кратеру вулкана Иджен.

Путешественники планировали посмотреть закат, муж китаянки фотографировал супругу на краю кратера, в какой-то момент девушка зацепилась длинной юбкой за камни и сорвалась вниз с высоты 250 метров. На место были вызваны медики, спасательная операция длилась почти два часа, врачи не смогли помочь пострадавшей.

До этого сообщалось, что в штате Аризона на горной тропе в одном из природных парков, 40-летняя туристка из Калифорнии вышла на прогулку вместе с годовалым ребенком и мужем. В какой-то момент женщина не удержалась на каменистой тропе и сорвалась со скалы высотой более 40 метров. Пострадавшую заметили очевидцы, им удалось спуститься к ней и вызывать экстренные службы. К моменту прибытия спасателей туристка была жива, ее доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти.

Ранее в Таиланде туристка сорвалась с водопада и повредила ногу.