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В Якутии у самолета с пассажирами лопнули колеса шасси при посадке

Shot: два колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолета в Якутии

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Depositphotos

Два колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолета в Якутии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Все произошло 23 апреля вечером в аэропорту города Олекминска. По данным канала, во время инцидента на борту находилось 25 человек. Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» совершал рейс ЯкутскОлекминск, и при заходе на посадку у судна лопнули сразу два наружных колеса обеих стоек шасси.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, пилоты смогли благополучно остановить самолет. Местная транспортная прокуратура уже организовала проверку.

До этого в самолет, летевший из Сургута в Омск, ударила молния и повредила его. В аэропорту Омска после посадки рейса авиакомпании Utair из Сургута обнаружили следы от удара молнии на самолете. На передней части фюзеляжа воздушного судна появилась царапина, а также оказались повреждены две заклепки. Сообщается, что после проведения работ по восстановлению неисправности борт допустили к вылету в Тюмень.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз в самолете.

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