Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 апреля

В Москве днем 24 апреля ожидается 14-16℃ тепла. Такой прогноз разместил на своем сайте Росгидрометцентр.

В Москве ожидается переменная облачность и атмосферное давление 753 мм ртутного столба. При этом в Подмосковье дневная температура будет колебаться в диапазоне от 12 до 17℃. Ночью температура в Москве опустится до 7℃, а в Подмосковье — до 4℃.

До этого синоптики спрогнозировали заморозки в ряде регионов Центрального федерального округа.

Помимо столицы, высока вероятность заморозков в Тверской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

«По нашим расчетам, минимальная температура воздуха к утру среды в пределах центральной части мегаполиса составит +1…+3℃, а местами на окраинах, в Новой Москве и в Подмосковье температура опустится до -1℃», — рассказал Леус.

В Подмосковье заморозки ожидаются в Чеховском, Можайском, Волоколамском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Дубнинском городских округах.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.