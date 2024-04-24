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Буэнос-Айрес требует ареста иранского министра, считая его причастным к теракту

Аргентина потребовала ареста иранского министра из-за теракта 1994 года

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Karolis Kavolelis/Shutterstock

Власти Аргентины потребовали задержать министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди, которого они считают причастным к теракту в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Аргентина требует международного ареста тех, кто несет ответственность за нападение на AMIA (еврейский культурный центр) в 1994 году <...> и они продолжают занимать свои руководящие посты с полной безнаказанностью. Один из них — Ахмад Вахиди, разыскиваемый аргентинским правосудием как один из виновных в нападении на AMIA», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Аргентины указали, что сейчас этот человек занимает должность министра внутренних дел Исламской Республики Иран и состоит в правительственной делегации, которая в настоящее время совершает визиты в Пакистан и Шри-Ланку.

Аргентина обратилась к правительствам Пакистана и Шри-Ланки с просьбой задержать его согласно процедурам, предусмотренным Интерполом.

18 июля 1994 года у здании Аргентинского еврейского культурного центра была взорвана бомба, приведенная в действие террористом. Бомба весом 275 килограммов была спрятана в фургоне Renault Trafic, припаркованном возле здания. Направленной взрывной волной здание было полностью разрушено. Жертвами взрыва стали 85 человек, а еще свыше 300 получили ранения. Большинство пострадавших были евреями.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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