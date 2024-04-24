В ФБР опасаются теракта в США, как в «Крокусе»

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что бюро все больше опасается возможности атак экстремистских группировок в США, аналогичных теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Рей подчеркнул, что угроза подобного высока со стороны террористов-одиночек или небольших групп. Он подчеркнул, что существуют повышенные опасения по поводу скоординированной террористической атаки в общественном месте, вероятность которой в течение последнего десятилетия рассматривалась сотрудниками разведки как крайне низкая.

До этого руководители министерств иностранных дел стран G7 отказались признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

До этого директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что ответственность за террористическую атаку в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» лежит исключительно на группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Кроме того, директор ЦРУ усомнился в том, что исполнители теракта направлялись к границе с Украиной.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».