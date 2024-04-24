В Харькове повреждены многоэтажные здания, есть раненые

Украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини») сообщили о повреждении четырех жилых многоэтажек в Харькове после серии взрывов в городе. Эту информацию подтвердил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, осколками стекла ранены двое мужчин среднего возраста. Еще два человека обратились за медицинской помощью из-за стресса.

До этого издание «Общественные новости» сообщило о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Также взрывы произошли в Кременчуге и Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.