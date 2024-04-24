Синоптики анонсировали заморозки в Москве 24 апреля

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус предрек заморозки в Москве и других регионах Центрального Федерального округа утром 24 апреля. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.
Помимо столицы, высока вероятность заморозков в Тверской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.
«По нашим расчетам, минимальная температура воздуха к утру среды в пределах центральной части мегаполиса составит +1…+3°, а местами на окраинах, в Новой Москве и в Подмосковье температура опустится до -1°», — рассказал Леус.
В Подмосковье заморозки ожидаются в Чеховском, Можайском, Волоколамском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Дубнинском городских округах.
Связывают это явление с приходом антициклона. Отмечается, что в европейской части России заморозки в мае и апреле не являются аномальным явлением.
16 апреля синоптик Роман Вильфанд также не исключил ночные заморозки и мокрый снег в Москве в выходные.
Ранее климатолог предупредила россиян о последствиях глобального потепления.