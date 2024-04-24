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Армянский архиепископ пригрозил проклятием за забвение геноцида

Армянский архиепископ Хачатрян пригрозил проклясть за забвение геноцида

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Sputnik/РИА Новости

Архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви Первопрестольного Святого Эчмиадзина, пригрозил проклятьем тем соотечественникам, которые забывают о геноциде армян в Османской империи и пытаются стереть историческую память. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления перед участниками факельного шествия в Ереване, проходившего накануне Дня памяти жертв геноцида, архиепископ заявил: «Тот, кто сомневается в реальности геноцида армян, будет проклят из поколения в поколение. Тот, кто пытается исказить нашу историческую память, будет проклят вечно, как и его имя и память его семьи».

Аршак Хачатрян добавил, что люди, борющиеся против церкви, будут запечатлены в истории как вечные осужденные и посрамленные. По его мнению, те, кто разрушает основы армянской семьи, лишатся тепла и уюта домашнего очага.

«Отвергнувшие свою родину будут прокляты и осуждены к скитаниям, как братоубийца Каин», — заключил служитель церкви.

Ранее Армения в ООН призвала защитить жителей Карабаха от геноцида.

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