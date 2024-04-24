В органах рассказали об оперативной разработке по делу замминистра обороны

Заместитель руководителя министерства обороны Российской Федерации Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там утверждают, что Иванов попал в разработку не вчера, не позавчера, не месяц назад. Материалы против замминистра основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий, рассказал источник.

Он уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. Сейчас с самим Ивановым проводятся следственные действия.

До этого стало известно, что задержанный заместитель главы Минобороны Российской Федерации Тимур Иванов днем во вторник, 23 апреля, принял участие в заседании коллегии министерства.

Вечером 23 апреля стало известно о его задержании. В Следственном комитете России сообщили, что Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья пресекли получение взятки в 13 млн рублей.