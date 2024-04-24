В столице Аргентины протестуют тысячи студентов и преподавателей

Десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции выступают против сокращения расходов на развитие университетов страны, а также требуют от правительства оставить образование бесплатным.

Корреспондент агентства утверждает, что тысячи человек собрались перед президентским дворцом, который обнесен железными щитами, за ними находится несколько рядов полиции.

Близлежащие проспекты, ведущие к дворцу, перекрыты для движения транспорта. По ним от здания конгресса, что находится в 15 минутах ходьбы, движется толпа манифестантов, отмечает корреспондент.

Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах, говорится в публикации.

В начале апреля аргентинская полиция применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста в центре Буэнос-Айреса. Акция была направлена против ликвидации национального фонда поощрения учителей. Также в манифестации участвовали пенсионеры, требовавшие увеличения пенсий.

Ранее полиция Турции задержала почти 90 участников протестов после выборов.