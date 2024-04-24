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Лишь каждый пятый россиянин никогда не прерывался на работу в отпуске

Подавляющее число вынуждены решать рабочие вопросы в отпуске

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Треть — 32% — россиян часто решают рабочие вопросы из отпуска, иногда — 39%. Это показал опрос сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так обычно поступают строители (31%) и IT-специалисты (30%). Лишь иногда подобным образом действуют 39% опрошенных. Среди них больше всего работников сферы производства (44%).

Каждый пятый респондент (22%) никогда не работал из отпуска. Среди них больше всего работников из торговли (28%). А 7% давно не оформляли отпуск, поэтому не могут точно вспомнить.

Чаще всего опрошенным россиянам приходиться отвечать на звонки коллег (76%). Также обычно они самостоятельно просматривают почту и корпоративные мессенджеры (44%).

26% участников исследования стараются всегда брать с собой ноутбук, а 21% чаще всего решают вопросы с клиентами. 19% респондентов делают задачи, которые не успели сделать до отпуска. 7% выбрали другие варианты, в том числе они обратили внимание на выполнение специальных заданий от руководителя.

Большинство опрошенных (57%) негативно относятся к работе во время отпуска. Наиболее негативны к этому явлению нижегородцы (78%) и петербуржцы (62%).

35% участников исследования могут спокойно выполнить несколько задач на отдыхе. Так готовы поступить 43% свердловчан и 35% москвичей.

Положительно к работе во время отпуска относятся 8% респондентов. Среди них больше всего жителей Республики Башкортостан (13%).

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