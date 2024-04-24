Диетолог назвала самые вредные популярные завтраки

Правильный завтрак должен представлять собой сочетание белкового продукта, сложных углеводов и полезных жиров. Однако некоторые завтраки, несмотря на их популярность, несут здоровью лишь вред. О них «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Она отметила, что самый распространенный вредный завтрак — это бутерброды. Особенно, если для них используются белый хлеб и продукты промышленной мясной гастрономии (колбаса, ветчина, карбонад), а также сливочное масло, сыр.

«Все это рафинированные продукты, производимые пищевой промышленностью. Они обладают высокой калорийностью, но низкой нутритивной ценностью. То есть, такой завтрак быстро насытит организм калориями, повысит уровень глюкозы, инсулина и жира в крови, но не даст длительного чувства насыщения и не будет являться источником клетчатки, витаминов, минералов и других жизненно важных элементов для нашего организма. У людей, предрасположенных к избыточному весу, такой завтрак будет способствовать набору массы тела. Через 1-2 часа после приема пищи снова захочется поесть. Кроме того, такое питание способствует развитию дисбиоценоза кишечника, хронических запоров и других проблем с пищеварением», — рассказала Михалева.

По ее словам, альтернатива классическому бутерброду — полезный бутерброд. Если взять хлеб цельнозерновой, отрубной или из муки 2 сорта, запеченное в духовке мясо индейки со специями, добавить овощи (ломтик помидора, огурец, авокадо, зелень), творожный сыр, то такой завтрак будет и сытным, и полезным.

На втором месте по вредности — «быстрые» завтраки с использованием хлопьев, подушечек, мюсли, гранолы, приготовленных из рафинированных злаков с использованием растительного (нередко, пальмового) масла и сахара.

«На упаковке может быть написано, что они являются источником витаминов и минералов, но так как процесс приготовления этого рафинированного продукта приводит к потере большинства витаминов и других полезных веществ, то для его обогащения химические витамины и минералы добавляются уже в конце технологического процесса. От таких продуктов лучше всего полностью отказаться. Это, по сути, обычные сладости, искусственно окутанные ореолом полезности», — предупредила врач.

Она отметила, что при выборе таких продуктов, как мюсли, гранола, нужно очень внимательно изучать состав. Следует избегать присутствия сахара и растительного масла, а также быть осторожнее с добавками, например, шоколадной крошкой, цукатами и семечками — это высококалорийные ингредиенты.

Третий вредный завтрак — яичница с беконом или сосисками и апельсиновый сок («континентальный завтрак»). Как объяснила врач, бекон — продукт очень жирный, а, соответственно, калорийный. Подкопченный бекон содержит искусственные ароматизаторы. Сосиски также не являются продуктом здорового питания. Жареное в масле яйцо становится источником лишних калорий и жиров. Сок, даже натуральный свежевыжатый, содержит много простых углеводов (в основном, фруктозы) и мало клетчатки.

«Такой завтрак будет сытным, но, к сожалению, способствует набору избыточной массы тела, а также повышает риск желчнокаменной болезни. Альтернатива — яйцо пашот или омлет с овощами и тостом из цельнозернового хлеба с кусочком сыра или авокадо, например. Такой завтрак быстро готовится, содержит мало калорий и очень вкусно. Можно использовать специи и зелень для улучшения вкуса и аромата», — посоветовала диетолог.

Также она обратила внимание, что назвать полезным завтраком нельзя и каши быстрого приготовления, так их крупа была полностью рафинирована на производстве. Такая каша содержит много простых углеводов, мало клетчатки, витаминов и минералов. Быстро насыщает, быстро повышает уровень сахара и инсулина в крови и приводит к появлению чувства голода через пару часов. Она способствует набору массы тела и замедляет процесс похудения у тех, кто решил использовать правильное питание для этого.

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