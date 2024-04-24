Названы самые популярные ноутбуки у россиян

Больше трети — 39% — россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15 от Apple. Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, выяснилось, что среди ноутбуков в топе у россиян оказались Apple — 41% заказов, MSI — 14%, а 11% покупок бренда Lenovo.

Эксперты также поделились аналитикой, какие модели ноутбуков от Apple завоевали наибольшую популярность за последние три месяца. В топ-3 популярных моделей вошли MacBook Air 15 M2, MacBook Pro 14 M3 и MacBook Pro 14» M2, а MacBook Air 13» M2 оказался в пятерке продаж.

Среди всех MacBook самыми популярными стали ноутбуки с чипом M2 (68,7%), а доля продаж M3 за три месяца составила 27,3%. Макбуки с чипом M1 покупают уже совсем редко — 4% от общего количества заказов. Среди линейки M2 доля заказов модели Air составила 60,5%, менее популярной оказалась линейка Pro — 39,5%.

Эксперты проанализировали спрос на предыдущую модель Air 15 с чипом M2 и выяснили, что ее выбирали 81% россиян, а на версию 13 пришлось только 19% аудитории. Среди цветовой палитры версии Air 15 на M2 россияне чаще всего выбирали Silver, реже Midnight. А версия Air 13 на M2 лидировала в цветах Midnight и Space Gray. Расцветка Starlight оказалась наименее популярной в обеих версиях. Чаще всего пользователи выбирали Air 15 M2 с оперативной памятью на 512 GB, далее по популярности — 256 GB и 2 TB. Наименее популярной оказалась версия на 1 TB.

С выпуском третьего поколения предыдущие модели из линейки Air стали доступнее, и теперь стоимость MacBook Air на М1 начинается от 83 тыс., а MacBook Air на М2 — от 110 тыс. рублей.

Ранее россияне рассказали о своих предпочтениях в компьютерных играх.