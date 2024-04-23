Российская супружеская пара подралась за ребенка и уронила его

В Волгоградской области пьяные супруги подрались из-за ребенка и в итоге уронили его. Конфликт пары попал на видео, которое позже очевидец случившегося опубликовал в Telegram-канале «Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY».

Инцидент произошел в Новоаннинском районе. На кадрах мужчина с ребенком на руках, предположительно, дошкольником, пытается отбиться от двух женщин, которые хотят забрать у него несовершеннолетнего. В какой-то момент он теряет равновесие и падает вместе с ребенком на лестницу дома, где разворачивается конфликт.

«Думаем, стоит огласить и наказать этих людей. Город у нас небольшой, этих людей наверняка узнают. Маленький ребенок в опасности», — подчеркнул автор ролика.

Очевидец утверждает, что на мать мальчика правоохранители составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. По неподтвержденной информации, женщина — многодетная мать, но лишена прав в отношении других детей.

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