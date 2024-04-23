В Нью-Йорке задержаны 133 участника акции солидарности с Палестиной

В Нью-Йорке полицией были задержаны 133 участника акции солидарности с Палестиной. Об этом со ссылкой на городское полицейское управление сообщает РИА Новости.

По данным полиции, протестующие, связанные с Коалицией солидарности Палестины Нью-йоркского университета, провели «спонтанную» демонстрацию и установили палатки на площади. После этого демонстранты «вступили в контакт» с двигавшимися маршем по тротуару манифестантами из «противоположной акции протеста».

Полиция вынуждена была задержать 133 человека. Позже их всех отпустили.

Ранее сообщалось, что на демонстрации в поддержку Палестины в Турине пострадали полицейские и протестующие.

20 апреля сообщалось, что руководство Палестины намерено проанализировать взаимоотношения с Соединенными Штатами в связи с наложением вето на включение страны в ООН.

Ранее США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав ООН.