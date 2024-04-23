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Неадекватный москвич устроил дебош на борту самолета в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задержали москвича, который устроил дебош в самолете

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Shutterstock

В международном аэропорту Сочи полицейские задержали мужчину, который, будучи в неадекватном состоянии, попытался захватить самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэровокзала.

«Пассажир, прошедший предполетный досмотр, и не имея при себе запрещенных предметов, однако, находясь в неадекватном состоянии, проник на перрон, взломав аварийную дверь», — рассказали в пресс-службе, добавив, что сотрудники аэропорта и правоохранители быстро задержали нарушителя.

Им оказался житель Москвы.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash: на нем мужчина, пробравшийся в пустой самолет, стоит посреди салона с красной сумкой, командует всем лечь на землю, после чего снимает штаны и пытается безуспешно поджечь зажигалкой сумку. Также дебошир несколько раз замахивается кулаками на одного из бортпроводников.

Ранее российская авиакомпания заявила о намерении отсудить сотни тысяч рублей у дебошира на борту самолета.

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