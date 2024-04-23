Следователи работают с задержанным замглавы Минобороны России Ивановым

Следователи проводят с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым следственные действия после задержания по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

«Проводятся соответствующие следственные действия», — сообщила сотрудник СК.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Вечером 23 апреля пресс-служба СК сообщила, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Замминистра подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Ранее в Самаре арестовали военного комиссара по подозрению в получении взяток.