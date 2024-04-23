Депутат назвал страшным просчетом прекращение развития БАМа в девяностые годы

Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), произнес очень важные слова. Об этом по итогам мероприятия заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Он напомнил, что БАМ строился параллельно Транссибирской магистрали, связывающей Дальний Восток со всей остальной Россией.

«БАМ был построен, но в девяностые годы возобладала концепция, что это бессмысленное закапывание денег. Это было чудовищной ошибкой. Действительно товарообороты грузоперевозки по БАМу упали, даже на некоторое время прекращалось движение, и в итоге мы, как сказал сегодня президент, проморгали ситуацию, когда, когда страна начала развиваться, когда тихоокеанский регион стал экономическим центром мира, с которым нам стало нужно налаживать связи», — сказал депутат.

По его словам, сложилась такая ситуация, когда Транссибирская магистраль и имеющийся БАМ перестали справляться с перевозками.

«Несмотря на то, что их экстренно стали достраивать, произошли чудовищные вещи. После энергетического кризиса, который случился в результате различных санкций, объявленных против России, вверх пошли цены на уголь. Мы не смогли реализовать тот уголь, который у нас был на складах в Кузбассе», — отметил Матвейчев.

Он отметил, что России не удалось воспользоваться высокими ценами угля на мировом рынке и заработать десятки миллиардов долларов в связи с тем, что пропускная способность железной дороги оказалась невозможной для вывоза этого угля.

«Это был страшный просчет в девяностые годы. Эту ошибку глава государства, хотя это не его ошибка, он ее признает и делает сейчас все, чтобы пропускная способность увеличилась», — сказал Матвейчев.

По его словам, сейчас в регионе строятся другие пути, а также развивается Северный морской путь. Он подчеркнул, что в России к 2030 году планируется построить различные коммуникации своей протяженностью в пять раз больше, чем БАМ.

«То есть мы построим пять БАМов в ближайшее время. Это очень мощное движение по коммуникациям и инфраструктуре, которое сейчас идет в России», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин на концерте по случаю 50-летия начала строительства БАМа заявил, что на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали необходимо проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте.