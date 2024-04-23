Российские фельдшеры спасли женщину с мгновенно развившейся аллергией на антибиотики

В Орле у 22-летней местной жительницы молниеносно развилась тяжелая аллергическая реакция на прием антибиотиков, ее успели спасти. Об этом сообщили в пресс-службе городской Станции скорой медицинской помощи.

Как рассказали медики, реакция на лекарство проявилась так быстро, что пациентка даже не успела понять, что с ней. В квартире вместе с девушкой находились ее родственники, которые сориентировались и вызвали скорую.

«Бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера Татьяны Фитисовой, медсестры Анастасии Павловой и водителя Владимира Журавлева прибыла на место вызова уже через 10 минут. Девушка находилась в критическом состоянии», — поделились в пресс-службе.

Фельдшеры оказали первую помощь на месте и продолжали необходимые манипуляции до транспортировки пациентки в больницу. С момента вызова медиков до госпитализации прошло 20 минут.

Через несколько дней после инцидента, родственники орловчанки связались с бригадой и передали им слова благодарности за спасение девушки.

Ранее в Подмосковье стоматолог спасла трехлетнего мальчика, который подавился конфетой.