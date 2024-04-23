Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские фельдшеры спасли женщину с мгновенно развившейся аллергией на антибиотики

В Орле фельдшеры спасли женщину с тяжелой аллергией на антибиотики

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Орле у 22-летней местной жительницы молниеносно развилась тяжелая аллергическая реакция на прием антибиотиков, ее успели спасти. Об этом сообщили в пресс-службе городской Станции скорой медицинской помощи.

Как рассказали медики, реакция на лекарство проявилась так быстро, что пациентка даже не успела понять, что с ней. В квартире вместе с девушкой находились ее родственники, которые сориентировались и вызвали скорую.

«Бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера Татьяны Фитисовой, медсестры Анастасии Павловой и водителя Владимира Журавлева прибыла на место вызова уже через 10 минут. Девушка находилась в критическом состоянии», — поделились в пресс-службе.

Фельдшеры оказали первую помощь на месте и продолжали необходимые манипуляции до транспортировки пациентки в больницу. С момента вызова медиков до госпитализации прошло 20 минут.

Через несколько дней после инцидента, родственники орловчанки связались с бригадой и передали им слова благодарности за спасение девушки.

Ранее в Подмосковье стоматолог спасла трехлетнего мальчика, который подавился конфетой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами