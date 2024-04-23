В Екатеринбурге проходит спасательная операция в охваченном огнем доме

Спасатели эвакуируют жильцов горящей девятиэтажки в Екатеринбурге. О спасательной операции в охваченном огнем доме сообщает издание Ura.ru со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральских рабочих. По прибытию пожарно-спасательных сил к месту вызова было обнаружено, что горит квартира на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома», — сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

Пожарные работают как над ликвидацией открытого огня в квартире, так и над эвакуацией людей — на месте работают 25 специалистов и семь единиц техники.

До этого в Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 150 квадратных метрах.

По данным пресс-службы, пожар случился в пристройке к складу с материалами из карбоната. Дальнейшая информация уточняется, добавили пресс-службе подмосковного МЧС.

Ранее в результате пожара в Орехово-Зуево работник производства получил ожоги.