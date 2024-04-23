Волынец предложили заняться проблемой домашнего насилия, а не борьбой с фурри

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила, что будет бороться с фурри, поскольку участники этой субкультуры подражают животным — в том числе свиньям, употребляя пищу подобно им из корыта. Администратор одного из крупнейших сообществ субкультуры в соцсети «ВКонтакте» Константин заявил «Газете.Ru», что омбудсмен перепутала представителей субкультуры с сексуальными фетишистами и отметил, что движение «не несет в себе никакого деструктивного поведения».

«Госпожа омбудсмен, видимо, брала информацию с сайта, посвященного не фурри-субкультуре, а сексуальным фетишистам, судя по ее описанию и такой подробной осведомленности. Субкультура фурри в первую очередь имеет свою основу в искусстве, а именно изготовлении различного рода хендмейда, рисунков, 3D дизайна и печати, ростовых кукол и многого другого, посвященного антропоморфным животным. Наше сообщество никоим образом не пропагандирует и не несет никакого деструктивного поведения, даже наоборот — мы поддерживаем творческое развитие в мире, производя различный контент, в том числе и для детей. Если на то пошло, то необходимо запретить советскую классику («Буратино», «Кот Леопольд»), современные мультфильмы («Ну, Погоди!» и «Простоквашино») и даже фильмы, где присутствуют антропоморфные животные, к примеру, относительно недавно вышедших «Бременских Музыкантов», — сказал он.

По словам Константина, Волынец стоит заняться проблемой домашнего насилия и создания безопасной среды для детей. Он выразил надежду, что ее слова не являются попыткой отвлечь людей от реальных проблем.

«Хотелось бы добавить, чтобы омбудсмен занялась бы действительно важными вопросами, такими как уменьшение домашнего насилия над детьми. За 2023 год против половой неприкосновенности несовершеннолетних было совершено более 400 преступлений — это статистика по Татарстану. И чаще всего эти преступления совершают знакомые детей и родственники. Если брать статистику РФ, то там все еще печальнее. Необходимо не запрещать в стране всех и вся, а создавать необходимые условия для безопасности, занятости и развития детей: открывать бесплатные секции по спорту, рукоделию, изучению естественных наук, современных технологий. Мне хочется верить, что данное заявление не является очередным способом отвлечь внимание от действительно важных проблем в регионе и страны в целом», — подчеркнул он.

23 апреля детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец на форуме «Лиги безопасного интернета» заявила, что будет бороться с фурри — новой вредоносной субкультурой с Запада. По ее словам, сторонники движения во всем подражают животным, а некоторые – даже свиньям, для чего специально едят из корыта.

В комментарии изданию «Подъем» Волынец уточнила, что идеология привлекает детей, чтобы «расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение».

«Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных. Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики», — заключила она.

Субкультура фурри действительно пришла «с Запада», зародившись в США. Субкультура, названная от английского слова fur («мех»), основана на интересе и подражаниях антропоморфным животным и идентификации себя с подобными персонажами.

Ранее фурри заявили Ирине Волынец, что не подражают свиньям и не едят из корыта.