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В Армении начали задерживать активистов, перекрывших дорогу к Грузии

В Армении полиция задерживает протестующих, перекрывших дорогу к Грузии

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David Mdzinarishvili/Reuters

Полиция Армении начала задерживать участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен. Они выступают против установки первых пограничных столбов на армяно-азербайджанской границе, сообщается в Telegram-канале издания Sputnik Армения.

По информации журналистов, речь идет о гражданах, перекрывших перекресток дорог Ноемберян — Алаверди — Баграташен. Правоохранители задержали полковника запаса Миграна Махсудяна, представителя Совета организации «Тавуш во имя Родины» Микаела Мартиросяна и политолога Сурена Петросяна.

Также сообщается, что одним из участников протестов является глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

23 апреля стало известно, что на границе между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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