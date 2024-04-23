Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перед встречей мурманского губернатора с жителями повысят меры безопасности

В преддверии визита губернатора Чибиса в Североморске усилят меры безопасности

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

В преддверии встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями города Североморска усилят меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, грядущая встреча станет первой после того, как 4 апреля после аналогичного собрания на главу региона напал местный житель с ножом.

В публикации отмечается, что на входе в дом культуры Североморска, где состоится встреча населения с губернатором, кроме установленной стандартной рамки металлодетектора, будут дежурить четыре сотрудника полиции. Помимо того, будет организован тщательный досмотр посетителей на наличие оружия и колюще- режущих предметов.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. 12 апреля главу региона выписали из больницы.

Ранее Путин поинтересовался самочувствием губернатора Чибиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами