Перед встречей мурманского губернатора с жителями повысят меры безопасности

В преддверии встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями города Североморска усилят меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, грядущая встреча станет первой после того, как 4 апреля после аналогичного собрания на главу региона напал местный житель с ножом.

В публикации отмечается, что на входе в дом культуры Североморска, где состоится встреча населения с губернатором, кроме установленной стандартной рамки металлодетектора, будут дежурить четыре сотрудника полиции. Помимо того, будет организован тщательный досмотр посетителей на наличие оружия и колюще- режущих предметов.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. 12 апреля главу региона выписали из больницы.

Ранее Путин поинтересовался самочувствием губернатора Чибиса.