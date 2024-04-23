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Киев планирует получить от Дании €380 млн на восстановление инфраструктуры

Украина рассчитывает получить от Дании €380 млн на восстановление инфраструктуры

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Киев рассчитывает получить от Дании €380 млн на восстановление критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику. Соответствующий меморандум был подписан во вторник, 23 апреля, сообщает министерство экономики Украины.

«Правительство Дании выделит дополнительные средства к украинскому механизму EIFO на сумму €380 млн для поддержки критической инфраструктуры», – говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что документ подписан в рамках долгосрочного сотрудничества.

Отмечается, что меморандум предусматривает выделение датским правительством еще около €40 млн на поддержку бизнеса, участвующего в восстановлении Украины. Также стороны договорились усилить сотрудничество в судостроительной сфере и в сфере реконструкции морской портовой инфраструктуры.

В начале апреля власти Дании предоставили Украине финансовую помощь в размере $5,8 млн для поддержки энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате обстрелов со стороны российской армии.

До этого Литва предложила отдать Украине запчасти от своих закрытых теплоэлектростанций, чтобы Киев смог восстановить энергосистему страны.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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