Четверых котят, прижавшихся друг к другу, нашли в кузове мусоровоза в Петербурге

В Петербурге водитель мусоровоза нашел в кузове четверых котят, прижавшихся друг к другу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, водитель мусоровоза заметил среди отходов шевелящиеся комочки шерсти. Оказалось, что это четыре котенка, прижавшиеся друг к другу.

Сообщается, что сейчас котята в безопасности и им подыскивают новых хозяев. Если найти их не удастся, животных пристроят в приют, сообщает «Mash на Мойке».

До этого в Иркутске женщина обнаружила в мусорном баке несколько сотен цыплят, птенцы находились на улице при минусовой температуре. Сколько времени птенцы провели на морозе и кто их выбросил — неизвестно. Иркутянка занесла коробки с цыплятами домой и сумела спасти часть из них. Позже она передала их фермерам, их обследовали ветеринары.

Ранее двое мужчин выбросили беременную собаку с четвертого этажа в Сочи.