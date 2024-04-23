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Четверых котят, прижавшихся друг к другу, нашли в кузове мусоровоза в Петербурге

Mash: в Петербурге в кузове мусоровоза нашли четверых котят

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Петербурге водитель мусоровоза нашел в кузове четверых котят, прижавшихся друг к другу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, водитель мусоровоза заметил среди отходов шевелящиеся комочки шерсти. Оказалось, что это четыре котенка, прижавшиеся друг к другу.

Сообщается, что сейчас котята в безопасности и им подыскивают новых хозяев. Если найти их не удастся, животных пристроят в приют, сообщает «Mash на Мойке».

До этого в Иркутске женщина обнаружила в мусорном баке несколько сотен цыплят, птенцы находились на улице при минусовой температуре. Сколько времени птенцы провели на морозе и кто их выбросил — неизвестно. Иркутянка занесла коробки с цыплятами домой и сумела спасти часть из них. Позже она передала их фермерам, их обследовали ветеринары.

Ранее двое мужчин выбросили беременную собаку с четвертого этажа в Сочи.

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