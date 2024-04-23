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Боец спецоперации назвал причины для участия в проекте «Время героев»

Участник СВО Чеченов: привлекать бойцов в органы власти — правильная идея

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Телеграм-канал Защитники Отечества

Проект «Время героев» поможет участникам специальной военной операции реализоваться, развить профессиональные навыки, приобрести новые знания, считает кадровый офицер, ветеран боевых действий, а ныне замруководителя по правовым вопросам в кабардино-балкарском филиале фонда «Защитники Отечества» Эльдар Чеченов, которого цитирует Тelegram-канал организации.

По мнению участника СВО, также решившего принять участие в проекте, программа «Время героев» принесет пользу стране.

«Ветераны, которые пройдут отбор, получат возможность научиться думать по-новому. Мне программа позволит обучиться современным методикам управления. Раньше, когда я оканчивал вуз, все было по-другому. Надо адаптироваться к иным реалиям», — заявил Эльдар Чеченов.

Он добавил, что тот, «кто защищает Родину, никогда ее не предаст».

Бойцов спецоперации ветеран назвал настоящими патриотами.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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