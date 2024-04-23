Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шебекино у проходной завода сдетонировал дрон-камикадзе

Гладков: в Шебекино у предприятия сдетонировал дрон-камикадзе, трое пострадали

close
100%
Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе.

Три человека пострадали. У одного мужчины осколочные ранения — бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин также с осколочным ранениями доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Зафиксированы повреждения 5 легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы.

23 апреля губернатор Белгородской области сообщал об атаке БПЛА на село Безлюдовка, расположенное в Шебекинском городском округе. По его словам, в момент атаки украинский дрон детонировал и тем самым нанес ущерб коммерческому объекту. У здания оказался поврежден фасад. Гладков добавил, что в результате удара никто из местных жителей не пострадал. В тот же день Минобороны РФ заявило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью несколько снарядов системы залпового огня «Ольха».

Ранее сообщалось, что к Пасхе на кладбищах Белгорода построят укрытия от обстрелов.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами