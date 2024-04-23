В Шебекино у проходной завода сдетонировал дрон-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе.

Три человека пострадали. У одного мужчины осколочные ранения — бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин также с осколочным ранениями доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Зафиксированы повреждения 5 легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы.

23 апреля губернатор Белгородской области сообщал об атаке БПЛА на село Безлюдовка, расположенное в Шебекинском городском округе. По его словам, в момент атаки украинский дрон детонировал и тем самым нанес ущерб коммерческому объекту. У здания оказался поврежден фасад. Гладков добавил, что в результате удара никто из местных жителей не пострадал. В тот же день Минобороны РФ заявило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью несколько снарядов системы залпового огня «Ольха».

Ранее сообщалось, что к Пасхе на кладбищах Белгорода построят укрытия от обстрелов.