Россиянин, вернувшийся с СВО, угрожает прохожим пистолетом

Житель Иванова заявил, что по городу ходит мужчина с пистолетом и угрожает прохожим. Об этом сообщает издание IvanovoNews.

Собеседник СМИ прислал видео, на котором мужчина с пистолетом угрожает молодому человеку с красными волосами. Ивановец хочет найти юношу, чтобы тот написал на агрессора заявление в полицию. На записи мужчина, нецензурно выражаясь, направляет пистолет на молодого человека. Что именно говорит человек с оружием, а также его оппонент, разобрать сложно из-за обилия в речи первого мужчины бранных слов. В конце записи слышен выстрел из пистолета.

По словам обратившегося в редакцию ивановца, человека на видео зовут Дмитрий, ему 48 лет и якобы он участвовал в специальной военной операции, был ранен и лечился в госпитале, после чего вернулся к службе. Сейчас боец якобы находится в городе.

«Он разгуливает в неадекватном состоянии, угрожает людям уже не один месяц. Цепляется по любому поводу. У нас есть сведения, что вчера его задержали», — поделился собеседник издания.

Ранее в Краснодаре мужчина направил ружье в лицо прохожей после замечания в свой адрес.