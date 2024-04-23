Синоптик рассказал, какая погода ожидает россиян на майских праздниках

Жителей центральной части России ожидает теплая погода на майские праздники — около 20°C. Об этом «Газете.Ru» заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что до конца текущей недели будут дожди, однако в выходные осадки прекратятся.

«В целом теплая погода у нас на европейской территории. В декадном прогнозе погоды, который длится до 2 мая и размещен на сайте Гидрометцентра, положительная аномалия до 2-4°C наблюдается практический на всей европейской территории за исключением северо-запада и севера. Это означает, что в средней полосе в четверг-пятницу повышение температуры — мы отойдем от 13-15°C и повысимся до 17-22°C. Затем на выходные у нас небольшое понижение температуры опять до 14-15°C. И с началом новой недели на первые майские праздники у нас опять повышение температуры, очередной всплеск тепла — около 20°C. Это что касается Москвы, Тулы, Рязани, Владимира, Твери и Калуги. В центральной части четверг-пятница с дождями, суббота-воскресенье без дождей. Затем скорее всего без дождей и на майские выходные», — сказал он.

Шувалов уточнил, что Санкт-Петербург начнет «выбираться из холодной ямы», поэтому к майским праздникам стоит ожидать 18-20°C тепла.

«Питер намерзся в апреле — по сравнению с Москвой температура на 5-6°C меньше оказалась. Поэтому в ближайшие дни он будет потихонечку выбираться из этой холодной ямы — температура повысится до 9-14°C к концу недели, а с началом следующей недели еще больше повышение температуры — до 18-20°C. До конца недели еще дожди не слишком интенсивные — южные циклоны покидают европейскую территорию, последние будут где-то в пятницу, и после этого погода менее дождливая, скорее будет без осадков на выходные», — добавил он.

По словам синоптика, на юге России к концу рабочей недели ожидается резкий всплеск тепла — до 35°C, однако на длинных выходных температура воздуха опустится на 10-15 градусов.

«В Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской области послезавтра всплеск тепла, очень интенсивный, резкий. До 30-35°C жары в Краснодарском крае ожидается. Безусловно, такое не может держаться очень долго в апреле — потом снижение температуры. Это снижение будет до 20-25°C, то есть теплая, нормальная, совершенно южная погода ожидает и в конце этой недели, и в праздничные майские дни. На побережье, в курортной зоне все-таки море, оно еще не прогрелось — температура не превышает 15°C, поэтому около него будет немножко прохладнее — около 20°C», — заключил он.

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