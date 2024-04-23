Музей Москвы и «Рувики» помогут изучить столицу

Музей Москвы совместно с интернет-энциклопедией «Рувики» запустят цикл бесплатных экскурсий «Узнавая город», в рамках которого россияне смогут изучить популярные у студенческой молодежи места, а также изучить культуру и архитектуру.

Экскурсии пройдут с конца апреля по середину июня по трем маршрутам.

Первый маршрут «Воробьевы горы глазами студента МГУ» познакомит расскажет об истории строительства МГУ им. Ломоносова и о знаковых сооружениях возле станции метро «Университет».

На втором маршруте «Авангард в Арбатских переулках» посетители узнают об истории зданий в районе Арбат.

На третьем маршруте «Два Сокола» можно будет узнать о «поселке художников» 1920-х годов и кварталах 1950-х годов.

Также посетители получат специальную карту «Рувики» с основными точками маршрута.

Напомним, с 2023 года «Рувики» является партнером Музея Москвы.