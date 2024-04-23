Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Музей Москвы и «Рувики» помогут изучить столицу

Музей Москва и энциклопедия «Рувики» запустят цикл экскурсий «Узнавая город»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Музей Москвы совместно с интернет-энциклопедией «Рувики» запустят цикл бесплатных экскурсий «Узнавая город», в рамках которого россияне смогут изучить популярные у студенческой молодежи места, а также изучить культуру и архитектуру.

Экскурсии пройдут с конца апреля по середину июня по трем маршрутам.

Первый маршрут «Воробьевы горы глазами студента МГУ» познакомит расскажет об истории строительства МГУ им. Ломоносова и о знаковых сооружениях возле станции метро «Университет».

На втором маршруте «Авангард в Арбатских переулках» посетители узнают об истории зданий в районе Арбат.

На третьем маршруте «Два Сокола» можно будет узнать о «поселке художников» 1920-х годов и кварталах 1950-х годов.

Также посетители получат специальную карту «Рувики» с основными точками маршрута.

Напомним, с 2023 года «Рувики» является партнером Музея Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами