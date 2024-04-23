Театроведа Дмитриевскую оштрафовали за дискредитацию российской армии

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей театроведа, главного редактора «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитриевскую за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Отмечается, что Дмитриевскую привлекли к ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». «Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей», – подчеркнула собеседница агентства.

Причиной привлечения Дмитриевской к административной ответственности мог стать ее пост в одной из социальных сетей, говорится в статье.

70-летняя Дмитриевская организовала «Петербургский театральный журнал» в 1992 году, став его главным редактором. Также она известна как театральный критик.

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