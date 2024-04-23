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В Москве пытаются госпитализировать 300-килограммовую женщину, потребовалась помощь МЧС

Baza: в Москве пытаются госпитализировать 300-килограммовую женщину

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Павел Лисицын/РИА Новости

Врачи скорой помощи пытаются госпитализировать 300-килограммовую женщину в Москве, потребовалась помощь МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, весящей 300 килограммов жительнице дома на улице Вучетича потребовалась медицинская помощь. Медики скорой помощи попытались спустить ее по лестнице на носилках, однако уже на первом пролете у них возникли проблемы — он оказался слишком узким.

Сообщается, что женщина уже два месяца не встает с кровати, а также не может самостоятельно передвигаться. Для оказания помощи на место вызвали сотрудников МЧС.

Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщает, что, предварительно, у женщины произошел сердечный приступ.

До этого москвича, который весит 300 килограммов, успешно эвакуировали через окно. Мужчина с сердечной недостаточностью пожаловался на плохое самочувствие.

Ранее под Тюменью в больницу попал мужчина весом в 300 килограммов, годами не покидавший дом.

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