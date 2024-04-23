Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые модные головные уборы сезона весна-лето — 2024

Стилист Краснова: косынки и кепки будут в моде весной и летом 2024 года

close
100%
Drouot

Шапочки с пайетками, выполненные в технике кроше, будут в тренде весной и летом 2024 года. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова. По ее словам, головной убор не слишком функционален, но будет выглядеть стильно в сочетании с любым нарядом.

«Также в этом сезоне будут актуальны косынки: этот стильный аксессуар моментально добавит шарма образу и станет стильным акцентом в повседневном наряде. При этом сочетать его можно и с легким платьем, и с джинсами в тандеме с блузой», — продолжила стилист.

В тренде также будут повязки с ярким узором и кепки, добавила Краснова.

Редактор моды интернет-магазина Lamoda Яна Еркович до этого рассказала о способах сочетать пиджаки со спортивной одеждой. К примеру, можно надеть джемпер под кардиган, а после добавить пиджак, пояснила она.

Тем, у кого нет времени на долгие сборы, эксперт посоветовала составлять монохромные образы с пиджаком. По ее словам, этот стилистический прием прост в исполнении и добавляет образу сдержанности.

Также она порекомендовала не отказываться от аксессуаров.

Ранее стилист рассказала, в какой одежде правильно заниматься спортом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами