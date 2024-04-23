Названы самые модные головные уборы сезона весна-лето — 2024

Шапочки с пайетками, выполненные в технике кроше, будут в тренде весной и летом 2024 года. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова. По ее словам, головной убор не слишком функционален, но будет выглядеть стильно в сочетании с любым нарядом.

«Также в этом сезоне будут актуальны косынки: этот стильный аксессуар моментально добавит шарма образу и станет стильным акцентом в повседневном наряде. При этом сочетать его можно и с легким платьем, и с джинсами в тандеме с блузой», — продолжила стилист.

В тренде также будут повязки с ярким узором и кепки, добавила Краснова.

Редактор моды интернет-магазина Lamoda Яна Еркович до этого рассказала о способах сочетать пиджаки со спортивной одеждой. К примеру, можно надеть джемпер под кардиган, а после добавить пиджак, пояснила она.

Тем, у кого нет времени на долгие сборы, эксперт посоветовала составлять монохромные образы с пиджаком. По ее словам, этот стилистический прием прост в исполнении и добавляет образу сдержанности.

Также она порекомендовала не отказываться от аксессуаров.

Ранее стилист рассказала, в какой одежде правильно заниматься спортом.