Мишустин заявил о росте доходов бюджета России

Доходы федерального бюджета Российской Федерации по итогам первого квартала увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что рост доходов федерального бюджета открывает дополнительные возможности для реализации значимых для страны проектов.

До этого Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем апрельском отчете, что доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов за март упали на 20%, до $9,3 млрд.

При этом объем нефтеэкспорта РФ по итогам прошлого месяца вырос на 2,8% или 210 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем, достигнув 7,84 млн б/с.

19 апреля сообщалось, что по итогам 2023 года размер закрытой части федерального бюджета России оказался рекордным как минимум с 2005 года. Под засекреченными понимаются расходы, принадлежность которых не раскрывают. Их основная часть сосредоточена в таких разделах, как нацоборона и безопасность.

Ранее в России нашли дополнительный резерв для экономики.