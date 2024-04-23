Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о росте доходов бюджета России

Мишустин: доходы бюджета РФ по итогам I квартала увеличились более чем на 50%

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Доходы федерального бюджета Российской Федерации по итогам первого квартала увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что рост доходов федерального бюджета открывает дополнительные возможности для реализации значимых для страны проектов.

До этого Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем апрельском отчете, что доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов за март упали на 20%, до $9,3 млрд.

При этом объем нефтеэкспорта РФ по итогам прошлого месяца вырос на 2,8% или 210 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем, достигнув 7,84 млн б/с.

19 апреля сообщалось, что по итогам 2023 года размер закрытой части федерального бюджета России оказался рекордным как минимум с 2005 года. Под засекреченными понимаются расходы, принадлежность которых не раскрывают. Их основная часть сосредоточена в таких разделах, как нацоборона и безопасность.

Ранее в России нашли дополнительный резерв для экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами