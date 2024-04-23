Курганские школьники вернутся к очному обучению

Приостановленное из-за наводнения офлайн-обучение в школах Кургана возобновляется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Власти отметили, что исключением станут школы, переоборудованные под пункты временного размещения, – там дистанционное обучение продолжится.

«По информации департамента социальной политики, процесс обучения в очной форме возобновляется во всех зданиях школ, кроме тех, где размещаются граждане с подтопленных территорий», – говорится в сообщении.

В администрации указали, что к очной форме занятий приступят школы №№ 5, 7, 22, 24, 26, 29, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 56, 75, гимназии №№ 19, 27, 47, а также МБОУ «Центр образования».

До этого правительство Курганской области сообщало, что уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 9,88 м.

7 апреля сообщалось, что все школы Орска Оренбургской области из-за паводка переведены на дистанционное обучение.

Ранее школьников тюменского Ишима перевели на дистанционное обучение из-за наводнения.