С начала спецоперации «Единая Россия» собрала 13 млрд рублей на помощь фронту

Гуманитарный штаб «Единой России» с начала специальной военной операции направил в новые регионы десятки тысяч тонн продуктов питания и необходимых вещей, а региональные отделения партии собрали в общей сложности 13 млрд рублей на помощь фронту. Об этом на подведении итогов работы гуманитарного штаба ЕР сообщил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

По словам секретаря генсовета партии, собранные деньги направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, а также экипировки для бойцов.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тыс. детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

Также первый зампред Совета Федерации рассказал об открытии в новых регионах 12 детских досуговых центров «Единой России» и поддержке бойцов в медучреждениях совместно с «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем».

«Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», — уточнил Андрей Турчак.

Он поблагодарил участников гуманитарного штаба, уточнив, что организация объединила общественников, бизнесменов и волонтеров.

В свою очередь глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области.

По ее словам, на отдых и оздоровление в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы было направлено более 500 детей из прифронтовых городов и поселков.

Также Кузнецова отметила, что партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтеров-медиков и поддержке пожилых жителей новых регионов.

Напомним, гуманитарный штаб ЕР был создан 28 апреля 2022 года. Организация работает в режиме единого координационного центра и занимается как решением логистических вопросов при доставке гумпомощи в Донбасс, так и реализацией народной программы партии в новых регионах.